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Vali Akbıyık'tan şehit Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesine ziyaret

DHA

Vali Akbıyık'tan şehit Bedirhan bebeğin adının verildiği üs bölgesine ziyaret


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık,  2  yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. 
Vali Akbıyık, 31 Temmuz 2018'de  PKK'lı teröristlerin saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın isminin verildiği, eski adı Kalane olan, Yüksekova'daki 2 bin 700 rakımlı üs bölgesine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Akbıyık'a Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk' de eşlik etti. Vali Akbıyık, üs bölgesinde görev yapan askerlerin kurban bayramını kutladı. Askerlerle bir süre sohbet eden Akbıyık, daha sonra bölgeden ayrıldı.  DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-07-31 18:13:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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