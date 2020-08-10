Hakkari’de yüzey sertleştirici beton uygulaması

Hakkari Belediyesi tarafından kentin birçok noktasındaki yollar yüzey sertleştirici betonla kaplanıyor.

Adete bir şantiye halinde bulunan Hakkari’de yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. 11 kilometre asfalt çalışmasının yapılacağı kentte, belediye çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Tahrip olan, toz ve çamurdan geçilmeyen Av. Muhsin Zeydan Caddesi, Kazandıoğlu semti, Keskinler semti, Gazi Mahallesi’ndeki bazı yolları 15 santimetre yüzey sertleştirici betonla kaplandı. Yüzey sertleştirici beton yapılan yolların kenarındaki kanal çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Belediye ekipleri, yeni yapılan beton yolları tazyikli suyla yıkama çalışması başlattı.

Yollarının ilk defa bu kadar güzel bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, belediye ekiplerine bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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