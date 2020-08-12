Hakkari'de 2020-2021 eğitim öğretim yılı hazırlıkları

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme ve planlama toplantısında, eğitim öğretim faaliyetlerine başlamadan önceki süreç değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Müdür Gür, 20202021 eğitim öğretim yılında korona virüs ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam" standartlarına uygun olarak yürütülmesi gerektiğini söyledi. Müdür Gür, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu, okullarımızın yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasında en önemli kriterleri oluşturuyor. Koordinasyonun oluşturulması için müdürlüğümüzde ‘Okulum Temiz Bilgi Merkezi’ oluşturuyoruz. Merkezimizde çalışmalarda ihtiyaç duyulan; bilgiye erişimin sağlanması, istek ve taleplerin iletilmesi, yönlendirme ihtiyacının giderilmesi, iş ve işlemleri gerçekleştirilecek. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde okullarımızı hijyen anlamında yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde hazır hale gelmeleri için gereken bütün çabaları sarf ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması ve bunun için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması konusunda tüm idareci, öğretmen ve personellerimizle görev bilinci tam bir biçimde çalışıyoruz. Bizlerin yegane amacı; çocuklarımızın salgın sürecinden yara almadan eğitim öğretime devam etmelerini sağlamaktır. Tüm çalışmalarımızı çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürü arkadaşlarımızla bir araya gelip çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimizin içi rahat olsun. Eğitim öğretim yılı ilk ders zili çaldığında evlerindeki aynı hijyen koşullarında okullarımız da hazır olacak” dedi.

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