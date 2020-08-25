Çukurca'da yol yapım çalışması

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere bölgesinde yapılan güvenlik yol çalışması devam ediyor.
Bölgede yapılan başarılı operasyonlarla birlikte güvenlik güçlerinin sayesinde bölgede huzur ortamı yeniden tesis ediliyor. Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere beldesi yakınlarındaki Dağbaşı ve Çilekli üst bölgeleri arası yol yapım çalışmasında kontrollü patlatılan dinamitler sayesinde büyük kayalar yarılarak geçiş yolları yapılıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.