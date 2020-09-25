Kucağında sıpayla çektiği görüntüler, yoğun ilgi gördü



Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde Vedat Atlı´nın (28) sıpayı kucağına alıp sevdiği görüntüler, yoğun ilgi gördü. Hayvan sevgisine dikkat çekmek için videoyu paylaştığını belirten Atlı, onların da haklarının olması, zarar veren kişilerin cezalandırılması ve mutlaka hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Van'da sağlık çalışanı olarak görev yapan doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, mayıs ayında ziyaret ettiği memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kazan köyünde koyunların arasında dolaşan sıpayla bir süre vakit geçirdi. Henüz 3-4 aylık sıpayı kucağına alıp seven Atlı, kısa süre önce o ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, binlerce kişi tarafından izlenip, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

Yaklaşık 3 ay sonra yeniden köyünü ziyaret eden Vedat Atlı, bir zamanlar kucağına alıp sevdiği sıpanın büyüdüğünü gördü.

Gösterilen ilgiden, yapılan yorumlardan memnun olduğunu anlatan Atlı, hayvanların da haklarının olması, onlara zarar veren kişilerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, "Hayvanlara yapılan işkence bir vahşettir. Bu vahşetin olduğu bir dünyada bazen güzel şeyler de olması gerekiyor. Ben doğal yaşamı seviyorum. Bölgede yaşayan kuşları, renkleri farklı olan türleri, burada da bir sürü çeşitlilik ve canlılık var. Dikkatimi çekenleri de sosyal medyada paylaşıyorum. İnsanların bu hayvanları görmelerini, onlarla empati kurmalarını istiyorum. Bir insanın öldürülmesi 'ses' getiriliyorsa, hayvanlar için de bu olmalı. Hayvanların da vatandaşlığa ihtiyacı var. Birisi hayvanlara bir şey yaptığı zaman bunun da hesabı sorulmalı, nasıl bir insan öldürüldüğü zaman hesabı, cezası varsa, bir hayvana zarar verilip, bir ağaç kesildiği zaman da ceza verilmeli" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-09-25 12:58:59



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