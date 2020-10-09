Hakkari'de TYP kuraları çekildi

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden okullarda çalıştırılacak 143 kişi için

Noter huzurunda kura çekildi.

İŞKUR TYP aracılığıyla okullarda 6 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Başvuru yapanlar arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle143 kişi aslı 215 kişi ise yedek olarak belirlendi. Kurada şartlarının uygun olması durumunda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda işe başlayacağı öğrenildi. İldeki basın mensuplarının ve mahalle muhtarlarının yakınan takip ettiği kura çekimi isim listesinin ise daha sonra kuruma asılacak.

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