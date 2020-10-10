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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Huzurun sağlanması için ant içtik (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Huzurun sağlanması için ant içtik (2)


TÜNEL İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hakkari'deki Şehir geçişi şantiyesinden sonra kara yoluyla yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki YüksekovaVan tüneline geçerek incelemelerde bulundu. Hakkari Valisi İdris Akbıyak ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Yüksekova-Esendere Yol inşaatının önemli bir noktası olan ve iki tüpten oluşan 8 bin 530 metrelik Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, görevlilerden bilgi aldıktan sonra tünel inşaatı ve yapılan yollarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, son 18 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her noktası gibi Güney Doğu'ya ve Hakkari'ye de en güzel hizmetleri verdiklerini yollar, köprüler, tünellerle, ulaşılmaz denen hiçbir yer bırakmadıklarını söyledi.
'ARZUMUZ TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE ULAŞIM VE HABERLEŞMEDE YOKSUNLUK YAŞANMAMASI'
Bakan Karaismailoğlu, vatan toprağının her karışını mübarek sayarak, "Halka hizmet, hakka hizmettir" diyerek, gençlere, çocuklara daha parlak bir gelecek verebilmek için 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Arzu ediyoruz ki bu milletin hiçbir ferdi, ister İstanbul'da, ister Ankara'da, ister Hakkari'de Yüksekova'da olsun, gelişmiş dünya ile ulaşım ve haberleşme bağları açısından hiçbir yoksunluk yaşamasın. Bütünsel kalkınma hedeflerimize ve büyük, güçlü Türkiye idealimize ancak bu şekilde varabiliriz. Bu yüzdendir ki, işçimizle, mühendisimizle, teknisyenimizle, her bir vatandaşımızın hayatında refahı ve huzuru hissedilir şekilde artırmak için adeta uyumadan, gece gündüz emek veriyoruz. Bizler, Hakkari'de yapılan her yolun; geçit vermez dağların aşılması anlamına geldiğini, çocuklarımızın okula, hastalarımızın hastaneye, ürünlerimizin pazara ulaşması anlamına geldiğini iyi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, yolun medeniyet olduğuna inanıyor, dağları tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Yaptığımız her yeni yol ile, bölgede ekonomik gelişmenin, huzurun, güvenliğin temin edilmesine katkı sağladığımızı biliyoruz."
'HAKKARİ'DE SADECE 1 KİLOMETRE OLAN BÖLÜNMÜŞ YOLU, 96 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'
Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılı öncesinde ülkede sadece 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş ağ bulunurken, kara yollarına yaptıkları yatırımlarla bugün 27 bin 714 kilometre yol ağına sahip olduklarını belirterek, "2003 öncesi 1.714 kilometre olan otoyol uzunluğunu da 3 bin 325 kilometreye çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2003 yılında Hakkari´de sadece 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu, yeni yatırımlarımızla, 96 kilometreye çıkardık. Esendere Güvenlik Mahallesi Yolunun (7 kilometre) asfalt yapılacağını da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Yüksekova´ya, Hakkari´ye hayırlı olsun. Yatırımlarımız elbette sadece karayolu ile sınırlı kalmadı. 2015 yılında Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanı'mızı hizmete açtık. 2015'de 20 bin 900 olan yolcu sayısı 2019'da 181 bine yükseldi. Bugün inceleme yaptığımız, Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyemiz, Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova-Esendere Yol inşaatının önemli bir noktasıdır. Yürüttüğümüz bu proje ile toplam uzunluğu 75 kilometre olan bölünmüş bir yol yapıyoruz. Proje maliyeti 1 milyar 88 milyon lira olan, yol inşaatında, bugüne kadar, 50 kilometresi sathi kaplama ve 4 kilometresi de bitümlü sıcak kaplama olmak üzere, 54 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, yapımı tamamlanan sathi kaplamalı 28,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplama yaptık. 445 metrelik Sarıtaş Tüneli'ni de tamamladık" dedi.
'HALKA HİZMET, HAKKA HİZMETTİR'
2020 yılı içinde ise 500 metrelik bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol ile birlikte, 151 metrelik Çığlı Köprüsü'nü, 180 metrelik Dotkan-1 ve 159 metrelik Dotkan-2 Köprülerini tamamlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ekim ayı içinde, planlanan tüm işlerimizi tamamlamış olacağız. Projede, 8 bin 530 metre uzunluğundaki çift tüp T1 ve T2 tünellerinde çalışmalara devam ediyoruz. Başkale-Hakkari ayrımı-YüksekovaEsendere Yolu'nu 2021 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu noktada, Cumhurbaşkanımızın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne verdiği önem ve önceliğe dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin tamamında, tüm ulaşım modlarında yüksek standartlı, akıllı, güvenli, hızlı ve çevreye duyarlı yollar yapıyoruz. 'Halka hizmet, hakka hizmettir' ilkesi ile hep birlikte çalışarak, Türkiye´nin, bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülkeler arasında olmasını sağlayacağız inşallah" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Orhan AŞAN-Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN
2020-10-10 16:34:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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