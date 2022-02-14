Hakkari 112 Çağrı Merkezi stant kurdu

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– Hakkari’de 112 Acil Çağrı Merkezi için farkındalık oluşturulması amacıyla belediye önünde stant kuruldu.

Hakkari Belediyesi önünde stant açarak farkındalık oluşturmak isteyen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgilendirerek, broşür dağıttı. 2019 yılında faaliyete giren ve 70 personel ile 7/24 hizmet veren Hakkari Acil Çağrı Merkezi bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye tek numara altında hizmet veriyor.

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