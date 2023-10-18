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        Haberler Magazin Hakkında şiddet iddiaları çıkmıştı! Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun annesi bakın kim çıktı!

        Hakkında şiddet iddiaları çıkmıştı! Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun annesi bakın kim çıktı!

        Şarkıcı Aybike Çelik, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun beraber oldukları dönemde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Can Tunaboylu'nun annesi gündem oldu. Meğer ünlü oyuncuymuş!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:51
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        'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, ünlü isim tarafından darp edildiğini iddia etti. Bu olaylardan sonra ismin annesi açıklama yaparak oğlunu savundu. Can Tunaboylu'nun annesi Türkiye'nin başarılı oyuncularından biri çıktı.

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        Can Tunaboylu'nun eski sevgilisi Aybike Çelik, iddialara göre maruz kaldığı şiddetin büyük izlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. "Arkadaşlar, 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim" diyen Aybike Çelik, açıklamalarına bu sözlerle devam etti: "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim. Şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim; ama 'burada istenmiyorsun' diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumu (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım, gösteremedim. Yaşadığım şok ve Stockholm Sendromu nedeniyle yine şahsa sığınmak durumunda kaldım.

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        "Darp raporu alırım diye hastaneye götürülmedim ve şahsın psikolojik şiddeti evde de devam etti. Kolumdaki kırık bası tıbbi müdahale ile çözülemeyeceği için dava zaten otomatik olarak açıldı fakat bana işkence uygulamış bu şahsın hiçbir şey yapmamış gibi hayatına devam etmesi sinirlerimi bozuyor. Kırık kolumun ve yüzümün iyileşmesini beklerken aylardır dava işleriyle uğraşıyorum, terapiye devam ediyorum. İtibar zedeleme davası açıp, bana karşı davda bunu kullanıp, itibar zedeleme davasını şiddet davası kazanmış gibi gösterip, erkek şiddetini aklayabilmesini istemedim. Paylaşacağım fotoğraflar şahsın bana farklı zamanlarda uyguladığı şiddetlerden. Yaşadığım olay bir kez olmuş bir olay değil, altı ay boyunca sistematik bir şekilde maruz kaldım. Şahsın ilk şiddetinde değişebileceğine inanıp terapiye gönderdim ve bu ilişkiye devam ettim. 14 Ağustos gecesi barda yanından kaçıp arkadaşlarımın yanına gittim. Ve ancak 15 gün sonra hastane ve karakola gidebildim. Suç olduğu için şahsın kendisinin bu şiddeti kabul ettiği ve benim ilişkide toksik olmadığımı kanıtlayan, şahsa altı aydır şiddet uygulayanın ben olmadığımı kanıtlayan konuşmalarımızı buraya koyamıyorum."

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        İddialar üzerine Can Tunaboylu'nun annesi de oğlunu savunan bir açıklama yaptı. Gündeme gelen Tunaboylu'nun annesi de meğer Kefaret, Her Yerde Sen, Leyla Günbakan, Verda, Gülizar, Zemzem, Bana Baba Dedi, Cinayet, Hayat Ağacı, Yol Arkadaşım, Yalan Dünya gibi projelerde yer almış bir oyuncu çıktı.

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        İşte Can Tunaboylu ve annesi Ayşe Tunaboylu...

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        Ayşe Tunaboylu oğluyla ilgili çıkan haberlere açıklama yaparak: "Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. İş yargı aşamasında. Onlar grup olarak da lince uğratılıyor. Grubu dağıtmaya çalışıyor." dedi.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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