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Halasını bıçakla rehin alan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Üsküdar'da halasını bıçakla rehin alan şüpheli, ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı

Halasını bıçakla rehin alan şüpheli gözaltına alındı
AA

Alınan bilgiye göre bir kişi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan halasını bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polislerin bir süre konuştuğu şüpheli, halasını serbest bırakarak kendisini eve kilitledi. Kadın, ambulansta gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra olay yerinden götürüldü.

AA'nın haberine göre; annesinin gelmesiyle ikna olan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, annesinin boşandıktan sonra başka biriyle evlenmesinin ardından psikolojik sıkıntılar yaşadığı, olay yerine annesini istediği ve bu nedenle halasını rehin aldığı bildirildi.

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