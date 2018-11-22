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Halasının kaçırdığı çocuk Adana'da polis baskınıyla bulundu!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım günü halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu, polisin yaptığı operasyonla otogarda bulundu. Yanındaki bir erkekle gözaltına alınan hala, ağabeyine kızdığı için yeğeniyle gezmeye çıktıklarını yeğenini kaçırmadığını ileri sürdü

22.11.2018 - 15:12 | Güncelleme: İHA

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 16 Kasım Cuma günü kaybolan 5 yaşındaki A.D.'nin Adana'da olduğu ve halası Asiye Dişçi (20) tarafından kaçırıldığı ihbarı üzerine Adana polisi harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda kız çocuğunun halası ve yanındaki arkadaşı Levent C. (21) isimli şüpheli tarafından Yüreğir Otogarı'na götürüldüğü buradan da Ceyhan ilçesine gidecekleri bilgisine ulaşıldı.

ABİSİNE KIZMIŞ, YEĞENİYLE GEZMEYE ÇIKMIŞ

İHA'da yer alan habere göre bu bilgi üzerine otogara gelen polis, Ceyhan'a gidecek bütün otobüsleri tek tek aradı. Polis otobüslerin birinde kız çocuğu, halası ve Levent C.'yi buldu. Polis hala Asiye Dişçi ile yanındaki şüpheliyi de gözaltına aldı. Akıncılar Polis Merkezi'ne götürülen hala, ağabeyi ile tartıştıklarını bu nedenle yeğeni ile gezmeye çıktıklarını onu kaçırmadığını ileri sürdü.

"KAÇIRILMA OLAYI İLE ALÂKAM YOK"

Levent C. ise kaçırma olayıyla alakası olmadığını hiçbir şeyden haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen A.D'nin, ailesine teslim edileceği öğrenildi. Hala ile yanındaki arkadaşı da adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.

 

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