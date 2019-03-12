Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi'nde 10 Mart tarihinde İddiaya göre, Onur A. (26) ve arkadaşı Volkan Ö. (26) akrabalarının düğününe gitti. İki arkadaş düğünde oynayarak eğlenmeye başladı. Bu sırada düğüne Muhammet T. (19),Necati Ç. (23),Murat K. (20),Reber S. (20),C.T.(17) ve M.E.K. de (17) geldi. Gençler düğünde halay çekmeye başladı. Bu sırada, halay çeken Muhammet T. ile Onur A. arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammet T. darp edilince Onur A. ile Volkan Ö.'yü bıçakladığı ileri sürüldü. Daha sonra da bıçaklama olayına ve kavgaya karışan zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur A.'nın durumunun ağır olduğu Volkan Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

6 ZANLI DA GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olaya karışan 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlıların ise ifadeleri alındı. Zanlılardan Muhammet T.'nin 2 kişiyi bıçakladığı diğer zanlıların kavgaya karıştığı ileri sürüldü. Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.