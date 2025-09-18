Halef: Köklerin Çağrısı oyuncuları ve konusu: Halef: Köklerin Çağrısı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Now TV'nin yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, 18 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler Halef: Köklerin Çağrısı oyuncuları ve konusu hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın yer aldığı dizi; aşk, intikam ve geçmişten gelen sırlarla örülü sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi etkilemeye hazırlanıyor. Peki Halef: Köklerin Çağrısı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte Now TV'nin yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...
Now TV’nin yeni sezon dizilerinden olan Halef: Köklerin Çağrısı ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı oyuncuları ve konusu dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapım; köklere dönüşün, geçmişle hesaplaşmanın ve kaderle yüzleşmenin öyküsünü izleyiciyle buluşturacak. Peki Halef: Köklerin Çağrısı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Now TV’nin yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı oyuncu kadrosu, konusu ve dizi karakterleri…
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu Now TV’nin yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, ekran yolculuğuna başlıyor.
Senaryosunu Ercan Uğur’un kaleme aldığı Most Production imzalı dizi, 18 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİ KONUSU
Aşk, sadakat ve intikam üçgeninde geçen bir hikayeye sahip olan Halef: Köklerin Çağrısı; Serhat’ın geçmişiyle yüzleşmesini, iki farklı kadın arasında sıkışan kalbini ve Urfa’nın büyüleyici coğrafyasında gelişen çarpıcı olayları konu alıyor.
Dizi, yalnızca bir aşk hikayesi değil; aynı zamanda aidiyet, sadakat ve kaderle yüzleşmenin hikayesini anlatıyor.
İşte dizinin konusu;
Çok başarılı bir cerrah olan Serhat, doğduğu toprakların ona yüklediği yazgıyı elinin tersiyle itip İstanbul’da kendine bambaşka bir hayat kurar. Ve yaptığı bu seçim onun karşısına Melek’i çıkartır. İlk görüşte aşık olduğu Melek ile ailesinden gizlice evlenen Serhat’a kaderin hiç beklemediği bir sürprizi vardır. Urfa’a dönmek zorunda kalan Serhat, iki düşman ailenin gölgesinde, yıllarca kaçtığı geçmişin tam ortasında bulur kendini.
Yıllarca reddettiği tüm değerleri kabul etmeye, kariyer sahibi bir cerrahtan ağa olmaya zorlanan Serhat, güç bir seçimle karşı karşıyadır. Üstelik ailesi husumeti tamamen sona erdirmek için onun Yıldız ile evlenmesini ister. Tüm bunların üzerine Melek’in gelişiyle konakta tüm taşlar yerinden oynar. Serhat, kalbiyle vicdanı arasında sıkışırken, geçmişin yüküyle yüzleşmek zorundadır. Aşk, sadakat ve güç birbirine karışırken, saklanan sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Çünkü bu konakta kimse göründüğü kadar masum değildir. Herkesin içine gömdüğü bir sırrı, susarak taşıdığı bir geçmişi vardır...
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 1. BÖLÜM ÖZETİ
Yelduran ve Kordağlı, Urfa’daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız’ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur.
Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul’da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur.
Fakat Serhat’ın hayatı, Melek’le tanışınca tamamen değişir. Melek’e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul’da yeni bir hayat kurmak ister.
Herkes bilir ki Yelduranlar’ın halefi Serhat’tır. Fakat o ne Yıldız’la evlenmeyi ne de halef olmayı istemektedir. Babasının rahatsızlanması üzerine Urfa’ya döndüğünde de ailesinin tüm baskısına rağmen halef olmayı reddeder. Her şeyi abisi Akif’e bırakıp Melek’in yanına dönmeye kararlıdır.
Ancak Kordağlılar Serhat’ın geldiğini haber almıştır ve Serhat’ı Yıldız’la evlendirmeden bırakmaya niyetli değildir.
Kordağlılar ve Serhat gittikten sonra ‘ağa’ olma hayalleri kuran Akif’in yapacağı hamleler, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
İlhan Şen, Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz, Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, Veda Yurtsever, Hakan Salınmış.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin çekimleri, İstanbul’da başladı. İstanbul’daki kısa çekimlerin ardından ekip, dizinin ana hikayesine ev sahipliği yapan Şanlıurfa’ya geçti.
Dizinin çekimleri Şanlıurfa’da devam ediyor. Tanıtımda kullanılan görüntüler, Urfa’nın tarihi dokusu ve geleneksel yaşamı ile birleşince izleyicide merak uyandırdı.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI DİZİ KARAKTERLERİ
İlhan Şen - Serhat
Urfa’nın köklü aşiretlerinden birinin halef adayı olan Serhat, aynı zamanda İstanbul’da başarılı cerrahtır. Düşmanları olan Kordağlılarla barışı sağlamak adına küçük yaşta Yıldız’la sözlenmiştir. Ancak bu evliliğe hep karşıdır. Ailesinden habersiz Melek’le evlenip İstanbul’da yeni bir hayat kurar. Fakat babasının hastalığıyla Urfa’ya dönünce Kordağlılar, Yıldız’la evlenmesi için baskı yapar. Serhat istemediği bir evliliğe sürüklenirken, ailesi onu halef ilan etmeye kararlıdır. O ise Melek’le yeni bir yaşamın hayalini kurmaktadır.
Aybüke Pusat - Melek
Melek, güçlü sezgileriyle öne çıkan kararlı bir genç kadındır. Rüyalarında gördüğü bir çocuğun resmini çizer; bu çocuğun Serhat olduğunu, onunla tanışınca anlar. Serhat’la kurduğu bağ, hayatının yönünü değiştirir. Törelerin gölgesindeki bu dünyada aşkı, geçmişin sırlarıyla örülü bir yolculuğa dönüşürken Melek, kendi kaderini yazmaya kararlıdır.
Biran Damla Yılmaz - Yıldız
Yıldız, doğduğu gün iki aile arasında yapılan anlaşmayla Serhat’la evleneceği kararlaştırılmıştır. Bu yüzden çocukluğundan beri kendine çizilen kader doğrultusunda Serhat’la evlenip, onun gibi üniversite okumayı, onun gibi doktor olmayı hayal eder. Hayalleri arasında engel olarak gördüğü Melek’le amansız bir mücadeleye girmeye ve her şeyi yapmaya hazırdır.
Veda Yurtsever - Sultan
Yelduranlar’ın hanımağası olan Sultan; geleneklerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter ve güçlü bir kadındır. Ailesinin itibarını korumak ve düzenini sürdürmek adına her türlü sorumluluğu üstlenir, gerektiğinde en sert kararları almaktan çekinmez. Yıllar önce aldığı bir kararla hem kendi hem de başkalarının kaderini etkilemiştir.
Hakan Salınmış - Bekir Ağa
Yelduran ailesinin reisi olan Bekir Ağa, geleneklerine bağlı, sert mizaçlı bir adamdır. Serhat’ın Yıldız’la evlenmesini yıllar önce yapılan akde sadakat için zorunlu görür. Diğer oğlu Akif’i halef olarak görmez; gözünde tek varis Serhat’tır. Aile onuru ve aşiret düzeni onun için her şeyden önemlidir.
Onur Bilge - Akif
Akif, Yelduran ailesinin hırslı ve hesapçı üyesidir. Ağa olma arzusuyla yanıp tutuşmaktadır. Her hamlesiyle güç ve kontrolü artırmayı hedefler, gerektiğinde herkesi manipüle etmekten çekinmez. Gözü karadır, Hırslı yapısı ve stratejik zekasıyla aile içindeki dengeleri değiştirecek kadar tehlikelidir.
Sezin Bozacı - Sevde
Herkes ona “Deli Sevde” dese de, doğayla ve iç dünyasıyla kurduğu derin sezgisel bağ sayesinde tıpkı Melek gibi güçlü görülere sahiptir. Heybesinde sakladığı sırlar ise yalnızca geçmişi değil, herkesin kaderini kökten değiştirecek kadar sarsıcıdır.
Mazlum Çimen - Ziyan Ağa
Kordağlı ailesinin en yaşlı ve en güçlü figürü olan Ziyan Ağa’nın gücü kadar korkusu da büyüktür. Geçmişte yaptıkları, bugünü şekillendiren karanlık gölgeler gibi peşini bırakmaz. Hem kendi otoritesini korumak için, hem de geçmişteki sırların gün yüzüne çıkmaması adına her yolu mübah görür.
Mert Doğan - Aşır
Kordağlı ailesinin sert ve öfkeli yüzüdür Aşır. Düşünmeden hareket eden, anlık tepkileriyle çevresine korku salan biridir. Öfke kontrolü yoktur; tehdit etmekten, zorbalıktan çekinmez. Ancak bu öngörülmez ve patlayıcı yapısı, dönem dönem çevresindekiler için de büyük bir tehdit haline gelir. Sadakati, gelenek ve göreneklere olan saygısıyla temsil ettiği değerlerin gerçek bir örneğidir.
Ümit Çırak - Hilmi
Hayatının bir döneminde devlet memuru olarak Urfa’da görev yapmış emekli bir kaymakamdır. Mesleği, duruşu ve konuşmalarıyla her zaman saygı uyandıran bir figür olmuştur. Ancak geçmişinde gizli kalan bazı zaafları, zamanla hem kendi hem de Melek’in hayatını etkileyebilecek riskler taşımaktadır.
Benian Dönmez - Nergis
Nergis, emekli hemşire olarak Urfa’da uzun yıllar görev yapmıştır. Şefkatli ve güçlü duruşuyla Melek’in hayatında güven veren bir figürdür. Hayatın getirdiği tüm zorluklara rağmen ailesine bağlı biridir.
Beril Kayar - Nida
Aşır’ın karısıdır. Gençliğinde Akif’le bir yakınlığı olmuş, sonrasında Aşır’la evlendirilmiştir. Konağın içinde Meryem’in en büyük yardımcısı görünse de diğer kadınlar gibi o da tutsaktır. Zamanla Akif’in yanında yer alarak onun sırdaşı ve destekçisi haline gelmiştir.
Ayşegül Cengiz - Meryem
Kordağlı ailesinin hanımağasıdır. Sultan kadar otoriter ve cesur olmasa da, yaptığı sinsi planlarla ailenin çıkarlarını korumaya çalışır. En büyük arzusu, kızı Yıldız’ı Yelduran Konağı’nın hanımağası yapmaktır.
Ozan Çelik - Dalyan
Aşır’ın amcasının oğludur. Bağımsız milletvekili adayı, siyasette hırslı ve çıkarcı bir isimdir. Ziyan Ağa’ya bağlıdır, ondan habersiz hareket etmez. En büyük gizli yarası Yıldız’a duyduğu karşılıksız sevdadır; Serhat’la evliliğini istemez, fırsat bulursa bozmaya çalışır.
İnci Sefa Cingöz - Nurgül
Nurgül Yelduran Akif’in eşidir. Evlilikleri boyunca bir çocukları olmadığı için kendisini eksik hisseder. Sultan karşısında bunun mahcubiyetini yaşasa da içten içe Akif gibi hırslı ve onun gibi iktidar heveslisidir. Akif’in ağalık yolculuğunda en büyük destekçisi olacaktır.