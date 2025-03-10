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        Haberler Dünya Halep'te Suriye ordusu YPG/PKK saldırısını püskürttü | Dış Haberler

        Halep'te Suriye ordusu YPG/PKK saldırısını püskürttü

        Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısını püskürttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:11
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        Halep'te Suriye ordusu YPG/PKK saldırısını püskürttü
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        Günün ilk saatlerinde, Suriye'nin Halep iline bağlı Şeyhmaksut ve Eşrefiyye mahallelerinde varlığını sürdüren terör örgütü, Tarsus ve Lazkiye'de yaşananları fırsat bilerek, Halep'te Suriye ordusu askerlerini hedef aldı.

        Suriye ordusu, Halep kent merkezinde örgütün saldırısına karşılık vererek, terör eylemini engelledi.

        Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Suriye Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

        Haberde, terör örgütüne "kayıplar verdirildiği" de ifade edildi.

        Ayrıca Şam'daki güvenlik kaynaklarına göre, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurları, el bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgedeki güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma yaşandı.

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