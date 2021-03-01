Tüm dünyada 120 milyona yakın kişinin etkilendiği koronavirüs salgını sebebiyle halı sahaların da dahil olduğu birçok işletme birtakım önlemler uygulanıyor. Peki futbolseverlerin merakla araştırdığı halı sahalar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte konuyla ilgili son durum...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.