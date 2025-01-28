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        Haberler Gündem Teyit HALIC Gemisi nereye gidiyordu?

        HALIC Gemisi nereye gidiyordu?

        İstanbul'dan hareket ettiği belirtilen ve kaptanı Türk olduğu öne sürülen, Fransız Donanmasının operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen gemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanzanya Bayrağı ile taşımacılık yapan ve kaptanı Kolombiyalı olan geminin çıkışının Bissau Limanı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:50
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        HALIC Gemisi nereye gidiyordu?
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        Martinik Adaları yakınında Fransız Donanması tarafından yapılan operasyonda yakalanan HALIC isimli geminin Panamalı bir şirkete ait olduğu ortaya çıktı.

        Edinilen bilgilere göre Panamalı Intershipping Oil & Bunker Supply Co, S.A. şirketince işletilen HALIC isimli gemi Tanzanya Bayrağı ile taşımacılık yapıyor.

        Tanzanya Bayraklı geminin en son 12 Kasım 2024’te İstanbul Ahırkapı’da demirlediği buradan Cezayir’e gitmek üzere Liman Çıkış Belgesi aldığı belirlendi.

        Akdeniz’de herhangi bir limana uğramadığı öğrenilen geminin Afrika’nın Gine-Bissau’da Bissau Limanına uğrayıp 10-13 Aralık 2024 tarihleri arasında demirde bekledikten sonra Amerika Kıtasına doğru seyrine devam ettiği belirtildi.

        Türkiye’den sonra Gine-Bissau’ya uğradığı öğrenilen geminin kaptanının da Kolombiya vatandaşı olduğu ifade edildi.

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