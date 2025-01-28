HALIC Gemisi nereye gidiyordu? İstanbul'dan hareket ettiği belirtilen ve kaptanı Türk olduğu öne sürülen, Fransız Donanmasının operasyonunda uyuşturucu ele geçirilen gemi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanzanya Bayrağı ile taşımacılık yapan ve kaptanı Kolombiyalı olan geminin çıkışının Bissau Limanı olduğu öğrenildi

Habertürk Giriş: 28.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:50 facebook

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