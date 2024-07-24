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        Haberler Gündem Güncel Haliç'teki selfie faciasında acı haber! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Haliç'te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti!

        İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nde selfie çekerken denize düşen ve üzerinden tekne geçen Nalan Kaya adlı genç kız yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:35 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:51
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        Selfie faciasından acı haber geldi!
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        İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü üzerinde denize düşüp tekne ile kurtarılan genç kız hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Haliç Metro Köprüsü üzerinde 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla selfie çekmek isterken denize düşmüştü. Seyir halinde olan bir tekne de kızın üzerinden geçmişti.

        YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

        Başka bir teknenin kaptanı tarafından kurtarılan Kaya, Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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        Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti.

        Öte yandan Kaya'nın İstanbul Arnavutköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

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        #son dakika
        #nalan kaya
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