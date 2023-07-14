Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'la anlaştı

Beşiktaş, geçen günlerde Galatasaray'ın da transferi için devreye girdiği Halil Dervişoğlu'nu transfer etti!

Brentford ile bonservis için anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Halil ile de maaş konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Brentford'a bonservis ödemeyeceği, başarı bonusuna bağlı olarak 500 bin Euro'yu bulacak bir meblağı ödeyeceği öğrenildi.

Halil Dervişoğlu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Genç futbolcu, daha sonra ise takımın Almanya'daki kampına katılacak.