        Halil İbrahim Ceylan'dan Rüya Coric açıklaması: Kıskançlık durumlarını aştık

        Halil İbrahim Ceyhan: Kıskançlık durumlarını aştık

        Kendisi gibi oyuncu olan Rüya Coric ile aşk yaşayan Halil İbrahim Ceyhan, birlikteliği hakkında konuştu; "Kıskançlık durumlarını aştık"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:52
        "Kıskançlık durumlarını aştık"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Halil İbrahim Ceyhan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, yeni imajı hakkında konuşarak; "Yeni imaj, yeni saç... Değişiklik olsun istedim. Projelerden kaynaklı yapamamıştık. İnsanlar da çok beğendiler. Güzel tepkiler de alıyorum. Hoşuma gitti benim de. Benim çok sabit bir imajım yok zaten. O da çok alışık zaten her şeye. Her fikre her zaman açığım ben zaten" dedi.

        "KISKANÇLIK DURUMLARINI AŞTIK"

        Sevgilisi Rüya Coric ile ilişkisinden bahseden Halil İbrahim Ceyhan, kıskançlık sorularına; "Biz alıştık bir çok şeye. İster istemez bazı şeyler olabiliyor ama artık aştık böyle şeyleri. Gayet düzgün ve güzel bir ilişkimiz var" yanıtını verdi.

        "YEMEK DE YAPARIM TEMİZLİK DE"

        Günlük yaşamından da bahseden oyuncu; "Mutfakta bütün işleri kendim yaparım, sarma yaparım, mantı yaparım. Mutfakta her şeyi yapabilirim. Yalnız yaşıyorum, iki haftada bir yardımcı abla geliyor ama. Temizliği de kendim yaparım" diyerek ev halini anlattı. Müzik zevkini de paylaşan Halil İbrahim Ceyhan; "Hande Yener, Sezen Aksu, Ebru Gündeş gibi isimleri dinliyorum. Son dönemde sık dinlediğim isimler bunlar" ifadelerini kullandı.

        #Halil İbrahim Ceyhan
        #Rüya Coric
