Halil Umut Meler, EURO 2024'te Avusturya-Polonya maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, EURO 2024'teki ikinci maçına çıkıyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Meler, D Grubu'nda 21 Haziran Cuma günü oynanacak olan Polonya-Avusturya müsabakasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda oynanacak olan Polonya-Avusturya müsabakasında düdük çalacak.
21 Haziran 2024 Cuma günü TSİ 19.00’da Almanya'nın Berlin şehrindeki Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.
Meler ve ekibi, EURO 2024’te daha önce E Grubu'nda oynanan Belçika-Slovakya karşılaşmasını yönetmişti.