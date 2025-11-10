Halil Umut Meler, Mısır'da görev aldı!

2025 Mısır Süper Kupa Finali'nde Al Ahly ile Zamalek takımları arasında oynanan müsabakayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Kupa serisinde finale kalan Al Ahly ile Zamalek takımları arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yaptı.

Al Ahly, karşılaşmayı 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.