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        Haberler Magazin Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan iddianame: Hapis istemi

        Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan iddianame

        Ünlü oyuncular; Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi

        Giriş: 12.03.2025 - 13:34 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:07
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        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair tape kayıtları ve irtibatları olduğu belirlendi.

        Ayşe Barım

        Ayşe Barım hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında savcı açık kaynak araştırma tutanakları, HTS kayıtları ve diğer delillere bakarak ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nu "tanık" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

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        Halit Ergenç

        Rıza Kocaoğlu ve Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile görüşmedikleri yönünde verdikleri ifadelerini çelişkili bulununca bu kez 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı.

        İFADELERİNDE "ALABORA İLE İRTİBATIMIZ YOK" DEDİLER

        Halit Ergenç, 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesinde özetle; "Benden tanıklık yapmamı istediğiniz olayı anladım. Memet Ali Alabora isimli şahsı ise konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım. Herhangi bir samimiyetim yoktur" dedi.

        Rıza Kocaoğlu ise "O dönem sanatçılar olarak toplu bir hareketin içine girmedik, Memet Ali Alabora ile sanat camiasından tanışırım ancak o dönemde de şimdi de telefonla irtibatımız yoktur" ifadelerini kullandı.

        GEZİ PARKI DÖNEMİ HTS KAYITLARI DOSYADA

        Yalan tanıklık soruşturmasında dosyaya giren HTS kayıtlarına göre; Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile 12 defa iletişim kurmuştu. Rıza Kocaoğlu ise Alabora ile 1 kez iletişim kurarken 3 ismin telefonları 3 kez ortak baz verdi. Ergenç ve Kocaoğlu’nun Gezi Parkı dönemini kapsayan 1 Ocak 2013 ila 1 Eylül 2013 arasındaki HTS - Baz incelemesinde ise kendi aralarında 1 kez irtibatları çıktı. Rıza Kocaoğlu’nun, Memet Ali Alabora ile 31 Mayıs 2013 günü 1 kez Halit Ergenç’in Alabora ile 2013 yılı Şubat ayında 2 kez, Mayıs ayında 1 kez, Gezi olaylarının başlangıç tarihi olarak bilinen 1 Haziran 2013'te 7 kez ve yine aynı ay içerisinde 2 kez olmak üzere toplamda 9 kez irtibatının olduğu kaydedildi.

        Halit Ergenç ve Memet Ali Alabora isimli şahsın irtibat kurdukları 1 Haziran 2013 günü Beyoğlu ilçesinde 2 kez yakın baz verdiği, Rıza Kocaoğlu ile ve Memet Ali Alabora’nın ise aynı gün yine Beyoğlu’nda yakın baz verdikleri belirtildi.

        Rıza Kocaoğlu

        SİMGE FOTOĞRAF DELİL OLDU

        Açık kaynaklara da değinilen iddianamede, Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç’in Memet Ali Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinde yoğunlaşan telefon görüşmelerinin olduğu süreçte birlikte kol kola yürüdükleri fotoğraflar ve görüntülere ilişkin de rapor hazırlandığı da belirtildi.

        İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

        İddianamede, Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun 'tanık' sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri suçun, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” olması ve bu suçun 3 yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suç olması nedeniyle 'yalan tanıklık' suçunun koşulları oluştuğu belirtildi. Savcı, tüm bu nedenlerle Ergenç ile Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi Haberi Görüntüle
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