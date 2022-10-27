KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY



Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.



Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız.



Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA



Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu HALİT KIVANÇ aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.