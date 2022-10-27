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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halit Kıvanç'a veda

Geçtiğimiz salı günü hayatını kaybeden duayen gazeteci Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlanıyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Usta sunucunun vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Ümit Kıvanç, yaptığı açıklamada, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun. Cenaze 27 Ekim Perşembe günü (bugün), öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Kıvanç için Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nde (TSYD) tören düzenlendi.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Televizyonun olmadığı dönemde bile radyoda naif sesiyle kulaklarımızda, zihinlerimizde iz bırakan bir insan. Dünya hayatı hepimiz için fani, geçici. Asıl olan güzel izler bırakmak. Değerli ailesinin, milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise "Ailesi sadece TSYD'de tören düzenlenmesini istedi. Halit abiyi hiçbir zaman unutmayacağız. Disiplini, iş ahlakını ondan öğrendik." şeklinde konuştu.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç da "Babamı bizimle birlikte uğurlamaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Babam işini düzgün yapmaya çalışan biriydi." ifadesini kullandı.

    Halit Kıvanç'ın belgeselini yapan Nebil Özgentürk ise konuşmasında, merhum Kıvanç'ın çok adaletli birisi olduğunu vurguladı.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Acı haber sonrasında siyaset, sanat ve spor dünyasından taziye mesajları paylaşıldı.

    CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

    Medyamızın duayenlerinden Sayın Halit Kıvanç’ın vefatını teessürle öğrendim.

    Sayın Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

    Radyo ve televizyon tarihimizin büyük ismi Halit Kıvanç’ı kaybettik...

    Nezaketi, güleryüzü ve bilgisiyle yaptığı işe değer katan bir isimdi.
    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

    Televizyon ve radyo tarihimizin duayeni, usta gazeteci Halit Kıvanç'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

    Kendisini hep güler yüzüyle hatırlayacağız.

    Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

    SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

    Heyecanlarımızın sesi, radyo ve televizyonda duayen sunucu HALİT KIVANÇ aramızdan ayrıldı. Pek çok dünya kupasının finalini televizyon ve radyodan sunan, mesleğinde ilklerin ismi Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, televizyon ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    Halit Kıvanç’ı kaybettik.

    Kulübümüzün 570 sicil numaralı YDK üyesi, usta gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

    Camiamızın kıymetli isimlerinden Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesi, kederli yakınları ve camiamıza baş sağlığı dileriz.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    GALATASARAY SPOR KULÜBÜ

    Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Rekabetin zerafetini bizlere en derinden hissettiren Halit Kıvanç'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

    Radyo ve televizyonların efsane spor spikeri ve duayen gazeteci Halit Kıvanç’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    ERCAN TANER

    Değerli hocam, meslek büyüklerimin üstadı Halit Kıvanç’ı kaybettik. Türk spor yayıncılığının zirvesiydi. Oraya kimse kolay kolay ulaşamaz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU

    Duayen gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Halit Kıvanç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

    Hatıralarımızda derin izler bırakan, ülkemizin yetiştirdiği duayenlerden #HalitKıvanç'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.

    Türk basını büyük bir değerini yitirdi...

    Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

    Mekânı cennet olsun...
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    Siyah-beyaz yılların en renkli ismi, kıymetli büyüğümüz Halit Kıvanç’ın mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Nur içinde yat Halit ağabey...
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    TARKAN

    Halit Kıvanç… Bir efsane daha ayrıldı aramızdan... Başımız sağ olsun. Alanında bir duayendi. Çok kıymetliydi. Ülkemizin büyük bir değeriydi. Çok sevdik onu. Beyefendiliği ile, asaletiyle, zerafetiyle, güler yüzüyle… Hep sevgiyle, saygıyla anacağız kendisini. Aile ve yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    YILMAZ ERDOĞAN

    Güle güle Halit ağabey, her şeyi en güzel sen sundun, sen konuştun…
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    HAKAN ALTUN

    Ülkemizin çok önemli bir değeri olan, radyo ve televizyon dünyasının duayen ismi, usta spiker Halit Kıvanç, rahmetli babam Hasan Altun'un İstanbulspor'da oynadığı dönem maçını anlatmıştı. Muhteşem Türkçesi ve sesi sonsuza dek kulaklarımdan silinmeyecek. Ustaya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    CEM DAVRAN

    Efsane, ustaların ustası, sonsuz saygılarımla... Mekanı cennet olsun, ruhu huzur bulsun.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    FÜSUN ÖNAL

    Çok üzgünüm çok... Hiç uyumadım. Ben çok sevdiğim birini kaybedince taş kesilir, donar kalırım. Daha sonra düşünmeye başlarım. Neler yaptık... Nerelere gittik... Neler paylaştık... Düşünür, düşünürüm.

    Öyle hemen paylaşım falan yapamam. Fotoğraflarımızdan arayıp bulmaya çalışırım... Resimlerden bulabildiklerime baktıkça, bir bir anılar canlanır. Anılar canlandıkça, gözlerime de yaşlar dolmaya, yanaklarımda aşağı süzülmeye başlar...

    O benim 'Halit abimdi.' Sevgili Kıvanç'cığımdı. O benim ilk nikâhımda nikâh şahidimdi... O pek çok konserimde, özel gecelerde, TV programlarında beni en güzel sunanımdı. "Senden Başka" ve "Oh Olsun" şarkılarımın Altın Plak ödüllerini onun söylediği güzel sözlerle, yine onun elinden almıştım... O benim "Merhaba Müzik" gösterisinde 1 sene boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme, Bodrum gösterilerimizde rol arkadaşımdı... O ve eşi Bülvin abla, ben ve Attila, Rıza Silahlıpoda ile o zamanki eşi Sevda Karaca, gemi ile hep birlikte Avrupa gezisi yapmıştık. Binlerce fotoğraf arşivimin arasındadır o gezi fotoğrafları. (Düğün fotolarım için annem-babam albüm yapmışlardı da onun için düğünümde çekilen Halit abimle olan fotoğrafları bulmam kolay oldu)
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri


    Halit abimin ses tonu ve sunumu, nev-i şahsına münhasırdı. Kalemi de güçlüydü. Köşe yazılarını okurdum. Anlattığı maçları, futboldan anlamayanlar bile dinlerdi.

    Eczacı olan eşi Bülvin abla ile de uzun yıllardır süren mutlu bir evlilikleri vardı.

    Başın sağ olsun Bülvin ablacım. Sana ve oğlunuz Ümit'e baş sağlığı diliyorum.

    Halit abicim yolun ışık, mekânın cennet, rahmetin bol olsun.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    HALİT KIVANÇ HAKKINDA

    18 Şubat 1925 tarihinde İstanbul Fatih'te doğdu. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üç ay kadar Siirt-Kozluk ilçesinde hakimlik yaptı.

    Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı. 1953'te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Haliç Kıvanç, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele ile 17 yaşındayken röportaj yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Kıvanç daha sonra bir yıla yakın İngiliz yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda sunucu olarak görev aldı. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spikerdir. 10 FIFA Dünya Kupası finalini radyo ve televizyonda nakletti.

    Papa ile röportaj yapan ilk Müslüman gazeteci olarak da tarihe geçen Halit Kıvanç, o dönemi şöyle anlatmıştı:

    "Dört büyük Türk futbolcusu İtalya'da oynuyordu. Ben de İstanbul Ekspres gazetesindeyim, kalktım onlarla röportaja gittim. Onların oynadığı takım Papa'nın huzuruna çağırıldı. Ben de yanlarındayım. Korumalara rağmen Papa'nın yanına ulaştım, 'Siz barışı amaçlayan bir lidersiniz, ikimiz de aynı Allah'a inanıyoruz, ben bir Müslüman gazeteci olarak sizin elinizi öpmek istiyorum' dedim ve elini öptüm. Bana gümüş madalya hediye etti. Ertesi gün İtalyan gazetelerinde manşetlerdeydik, dünya tarihinde Papa'yla konuşan ilk Müslüman Türk gazeteci olarak. Türkiye'de ise yolda çevirdiler, 'Papa'nın eli öpülür mü' diye tepki gösterdiler."
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Uzun yıllar TRT'de kültür-sanat, müzik eğlence programları sunan Halit Kıvanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramları'nın da vazgeçilmez sunucusu oldu. Bayramlarda TRT Çocuk Şenliği'ni sunan Halit Kıvanç, geniş bir hayran kitlesine kavuştu.

    Harbiye Açıkhava Tiyatrosu ve İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda çok sayıda konser ve özel etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Sunuculukta 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutlayan Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.
  • Halit Kıvanç'a veda! - Magazin haberleri

    Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe ile saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi tarafından Kariyer dalında büyük ödüle layık görüldü.

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