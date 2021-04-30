Koronadan değil polisten kaçış!

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kararına Dr. Eryazğan'dan eleştiri 0:00 / 0:00

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile sağlığı hekimlerinin, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile verilen 9 gün idari izinden, aşılamanın son derece düşük olduğu bu dönemde faydalandırılmamasının mantığını anlayamadıklarını söyledi.

Eryazğan, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile aile hekimlerinin izin hakkının elinden alındığı resmi yazıya itiraz ettiklerini dile getirdi ve şunları söyledi: "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısını tanımadığımızı açıkça beyan ediyoruz."

Eryazğan, aile sağlığı merkezlerinin 10-11-12-13-14 Mayıs 2021 tarihlerinde kapalı olacağını söyledi.