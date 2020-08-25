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Halkbank davasında yargıç çekilmeyecek

Reuters'ın haberine göre ABD'de Halkbank'ın İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla görülen davada, yargıç davadan çekilmeyeceğini açıkladı

Halkbank
Reuters

Halkbank'ın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal iddiasıyla yargılandığı New York'ta görülen davanın yargıcı, davadan çekilmeyeceğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Halkbank Haziran ayında yargıcın tarafsız olmadığını iddia ederek davadan çekilmesini talep etmişti. Yargıç Richard Berman dün açıkladığı kararda, dört yıl önce Reza Zarrab'ın da benzer bir talepte bulunduğuna dikkat çekerek Halkbank'ın iddiasının temelsiz olduğunu belirtti ve dava yargıçlığından çekilmeyeceğini açıkladı.

Kararda, "Halkbank'ın davadan çekilme talebi Zarrab'ın çekilme talebinin adeta tekrarıdır ve ek olarak 1.104 sayfa ek malzeme ve iki uzmandan olduğu bildirilen görüş içermektedir" denildi.

ABD savcılık makamı Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD'nin İran'a yaptırımları ihlal etmekle suçluyorlar. Banka iddiaları reddediyor. Duruşma 1 Mart 2021'de görülmeye başlanacak.

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