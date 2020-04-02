Korona virüsü salgını sebebi ile zor bir süreçten geçen kredi veya kredi kartı borcu olan tüm tüketiciler, borçlu oldukları bankalar üzerinden borçlarını erteleme işlemlerini yapabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, tedbir paketleri içinde Halkbank Kredi Ertelemesi Yapıyor Mu? Halkbank Alacaklarını Hangi Şartlarda Erteledi? Halkbank Kredilerini Ne Zamana Kadar Erteledi? Halkbank Esnaf Kredisi Hesaplama 2020 Nasıl Yapılır? Konu ile ilgili detayları araştırdık.

HALKBANK KREDİ ERTELEMESİ YAPIYOR MU?

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ekonomide ve bankacılıkta alınan önlemler hakkında Halk Bankası’ da tedbir kararlarına destek olarak bireysek ya da kurumsal tüm müşterilerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi ödemelerinde erteleme yapacağını açıkladı.

HALK BANKASI ALACAKLARINI HANGİ ŞARTLARDA ERTELEDİ?

Korona virüs salgınının ülkemizde de hızla yayılması sebebi ile ülkemizde sağlığı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile evde kal çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıya istinaden bu süreci daha hafif atlatmak amacı ile kepenklerine kilit vurarak işyerlerini kapatılmak zorunda kalan birçok büyük ve küçük işletmeler ve işsiz kalan birçok vatandaşın bu zor süreçte ekonomik sorun yaşamaması amacı ile tedbirler alındı. Bu tedbirlere başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda destek verdi. Bu süreçte Halk Bankası’ da tedbir paketlerini açıkladı. Buna göre;

Yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemede zorluk çeken kurumsal firmalar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler ve bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

Kredi kullanan esnaf ve sanatkârların erteleme talebinde bulunmaları doğrultularında kullanmış oldukları kredilerin; 31 Haziran 2020 tarihine kadar vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay boyunca ve faizsiz olarak ertelenebilecek.

Zorlu geçen bu süreçte ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, özellikle turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılacaktır.

Firmalar kendi bünyelerinde çalışanlarının maaşlarını Halkbank üzerinden ödüyorsa, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, yani personel çıkarımına gitmemeleri halinde gelecek 3 aylık dönem süresince personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilebilecek.

Kredi kullanan müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi için, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit sağlanacak.

İş yerlerine ait giderleri Halkbank kurumsal kredi kartı ya da Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile karşılayan işletmelerin kurumsal kart limitleri artırılarak destek sağlanacak.



HALKBANK ESNAF KREDİSİ HESAPLAMA 2020 NASIL YAPILIR?

İhtiyaç kredisinde %1,07 faiz ile en az 5.000 TL den başlayan maksimum 60 ay vadeye kadar

Taşıt kredilerinde %0,94 faiz ile en az 5.000 TL den başlayan maksimum 60 ay vadeye kadar

Konut kredilerinde %0,94 faiz ile en az 5.000 TL den başlayan maksimum 180 ay vadeye kadar