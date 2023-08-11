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        Haberler Para Bankacılık Halkbank'tan 6.3 milyar TL net kâr - Para Haberleri

        Halkbank'tan 6.3 milyar TL net kâr

        Halkbank, yılın ilk yarısında 6.3 milyar TL konsolide net kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 08:11
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        Halkbank'tan 6.3 milyar TL net kâr
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        Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net kârı yılın ilk yarısında 6 milyar 311.8 milyon TL'ye ulaştı.

        Halkbank'ın konsolide net kârı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

        Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232.7 milyon TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602.3 milyon TL olarak gerçekleşti.

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