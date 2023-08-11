Halkbank'tan 6.3 milyar TL net kâr Halkbank, yılın ilk yarısında 6.3 milyar TL konsolide net kâr elde etti

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net kârı yılın ilk yarısında 6 milyar 311.8 milyon TL'ye ulaştı.

Halkbank'ın konsolide net kârı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232.7 milyon TL olan konsolide net kârı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602.3 milyon TL olarak gerçekleşti.