Halsey'den nişanlısı Avan Jogia'ya aşk öpücüğü

Halsey ve nişanlısı Avan Jogia, California'da keyifli bir akşam yemeğinin ardından birbirlerini öperken görüntülendi.

Halsey ve Avan Jogia ikilisi, Eylül 2023'te birlikteliğe başladı ve bir ay sonra da ilişkilerini ilan etti.

ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın'dan 2023'te ayrılan ünlü şarkıcı , oyuncu sevgilisi Avan Jogia ile nişanlandığını Eylül 2024'te duyurmuştu. 30 yaşındaki Halsey, sosyal medya paylaşımıyla 33 yaşındaki Avan Jogia ile evleneceğini açıklamıştı.

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Halsey verdiği bir röportajda, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 4 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını belirterek, "Ayrılmaz ikililer" demişti.

Alev Aydın - Halsey

Halsey, rol alacağı biyografik senaryoyu yazan Alev Aydın'la 2019'da tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. Alev Aydın ile ilişkisi nedeniyle Türkçe öğrenmeye başlayan Halsey, zaman zaman Instagram hesabından Türkçe mesajlar atıyordu.

2021'de Ender Ridley adını verdikleri oğulları dünyaya geldi. Resmi olarak evli olmayan çift, ilişkilerini Nisan 2023'te bitirdi.