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Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede

2004'te olaylı bir şekilde boşanan Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay, yıllar sonra tekrar bir araya geliyor. Bilginer ile Olcay, 'Kel Şarkıcı' adlı tiyatro oyunuyla 2023 yılında izleyici karşısına çıkacak

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  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    Oyuncu Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay, 1992'de nikâh masasına oturmuştu. Ancak ikili, 12 yıllık evliliklerini 2004'te olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    O dönem evliliğin bitişinin Bilginer'in Aşkın Nur Yengi'ye olan aşkı olduğu iddia edilmişti.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    Bilginer, Olcay'dan boşandıktan iki yıl sonra Yengi ile dünyaevine girmişti. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi, 2012'de ayrılmıştı.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    19 YIL SONRA ESKİ EŞLER AYNI SAHNEDE

    Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay, 19 yıl sonra yenide bir araya geliyor. İkili, 'Kel Şarkıcı' adlı tiyatro oyunuyla 2023 yılında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    Eski eşiyle tiyatro sahnesinde buluşacağını sosyal medya hesabından duyuran Zuhal Olcay'ın paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    'Kel Şarkıcı', ikilinin 1999'da birlikte kurduğu, ayrılık sonrası Bilginer’in ilgilendiği Oyun Atölyesi tarafından sahneye konacak.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    DÜNYANIN HER YERİNDE OYNANDI

    'Kel Şarkıcı', Fransız Eugène Ionesco tarafından 1950’de yazılıp, 1957’de tekrar ele alındı. O tarihten bugüne dünyanın her yerinde oynandı. Oyun II. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan, geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneği olarak biliniyor.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    3 KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Zuhal Olcay, ilk evliliğini 1976 ile 1979 yılları arasında Selçuk Yöntem ile gerçekleştirmişti.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    Olcay, Yöntem ile yollarını ayırdıktan sonra 1980 yılında Zafer Olcay ile nikâh masasına oturmuştu. Ceren adında bir kızları bulunan ikili, 1987'de boşanmıştı.
  • Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, 19 yıl sonra aynı sahnede - Magazin haberleri

    Oyuncu ve şarkıcı, ardından 1992'de Haluk Bilginer ile dünyaevine girmişti. Ancak Olcay ile Bilginer, 2004'te ayrılmıştı.

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