DÜNYANIN HER YERİNDE OYNANDI

'Kel Şarkıcı', Fransız Eugène Ionesco tarafından 1950’de yazılıp, 1957’de tekrar ele alındı. O tarihten bugüne dünyanın her yerinde oynandı. Oyun II. Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda yeni arayışların içinden çıkan, geleneksel tiyatronun hiçbir unsurunu barındırmayan tiyatronun ilk örneği olarak biliniyor.