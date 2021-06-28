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Haluk Levent: Desteğe devam!

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörünün sorunlarını dinleyen ünlü sanatçı Haluk Levent, "Desteğe devam" ifadelerini kullandı

Haluk Levent: Desteğe devam! - Magazin haberleri
Haluk Levent: Desteğe devam!
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HABERTURK.COM

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'nin 'sahne emekçilerine fatura desteği' kampanyasına 50 bin TL bağış yaparak, katkı sağlayan ilk marka olan Musixen'de sanatçıların sorunları canlı yayında masaya yatırıldı.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haluk Levent, "Müzik sektörü pandemi nedeniyle uzun süre çok zor günler geçirdi. Sanatçılar gelir elde edemedi ve üretkenlikleri olumsuz etkilendi. Musixen hiç düşünmeden faaliyet gösterdiği sektöre doğrudan katkı sağladı. Ben de bir teşekkür etmek için bugün buradayım. Ben de elimden geldikçe Musixen’e destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

MÜZİĞE DESTEK SÜRECEK

Çağrı Bozay da pandemi döneminde pek çok sanatçı maddi sorunlar yaşarken sunduğu alternatif gelir modelleriyle onların yanında olduklarını belirtti. Bozay, “Musixen platformu, değişen eğlence alışkanlıklarının da etkisiyle konserler ve canlı performansların 'dijital sahnesi' olarak hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam ediyor. Sunduğumuz yenilikçi çözümlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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