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Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti

AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, ekonomik sıkıntılar yaşayan müzisyenler için destek kampanyası başlattıklarını duyurdu

Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti - Magazin haberleri
Haluk Levent müzisyenler için harekete geçti
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları, restoranlar ve kafelere kısıtlamalar getirilmişti. Dün gerçekleşen bakanlar kurulu sonrasında yayınlanan genelgeye göre; Restoran ve kafelerin, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis ile açık olacağı duyuruldu. Eğlence ve konser mekanlarının bir süre daha kapalı kalacağı kararlaştırıldı.

HALUK LEVENT MÜZİSYENLERE SESLENDİ

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, alınan kararlar sonrası müzisyenler için bir destek kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Ünlü şarkıcı, Twitter mesajında şu ifadelere yer verdi:

Müzisyenler! Ödenmemiş su, elektrik ve doğalgaz faturanız varsa bizlere başvuru yapın. 400 ₺’ye kadar olan faturalarınızı ödeyeceğiz. Ayrıca bir heyet oluşturup kalıcı bir çözüm için Ankara’ya gideceğiz. Hepimiz zor durumdayız.

AHBAP Derneği, sahne çalışanlarına destek olmak amacıyla 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği "Sahneye Ses Ver" organizasyonuna imza atmış; Haluk Levent ile birlikte müzik, edebiyat, sinema ve tiyatro dünyasından Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emircan İğrek, Fırat Tanış, Hazal Kaya, Hayko Cepkin, Kaan Sekban, Melek Mosso, Nihat Sırdar, Onur Saylak, Sunay Akın, Sumru Yavrucuk, Zeynep Bastık'ın sahne aldığı organizasyonun geliri pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne çalışanlarına dağıtılmıştı.

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