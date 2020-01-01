Yılbaşında kim nerede sahne alacak?

HABERTURK.COM

Ünlü sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz akşam Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören iki çocuğu ziyaret etti. Levent, hastanede çocuklara yılbaşı konseri verip yine gönülleri fethetti.

"Sözümü tuttum" diyen Levent, "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla paylaştı.

"KİMSEYİ İNCİTMEYELİM"

Zaman zaman yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, videonun altına yapılan yorumlara da şu şekilde cevap verdi:

Bazı twit'lerde, "Diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo" vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim.