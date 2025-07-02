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        Haberler Magazin Haluk Levent sanat hayatının 30'uncu yılını kutladı

        Haluk Levent sanat hayatının 30'uncu yılını kutladı

        Haluk Levent, sanat hayatının 30'uncu yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 02.07.2025 - 10:34
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        30'uncu yılını kutladı
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        Haluk Levent, sanat hayatının 30'uncu yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

        Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Haluk Levent, sanat hayatının 30'uncu yılının geçtiğini ancak sembolik olsun diye konserin ismini bu şekilde belirlediklerini söyledi.

        Sosyal medya aracılığıyla çocukların da kendisini sevdiğini ve konserlerine geldiğini belirten Haluk Levent, konserin beklenilenin üstünde ilgi gördüğünü ve 10 gün önceden biletlerin tükendiğini dile getirdi.

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        Aynı zamanda Ahbap Derneği'nin kurucusu olan Haluk Levent, son dönemde orman yangınlarına dair de çalışmalar yürüttüklerini de dile getirerek; "Ahbaplarla konserden bir saat önce yangın muhabbeti yaptık. Bilecik'ten, İzmir'e her yere kadar koordine olduk. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Konser versem de çocuklarımız orada çalışıyor. Ona göre bir çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

        Yaz boyunca yoğun bir şekilde çalışacağını ve yeni bir şarkı çıkaracağını da sözlerine ekleyen Haluk Levent, yeni parçasının cover bir parça olacağını, 10 - 15 gün içinde klip çekeceklerini ifade etti.

        Haluk Levent, konserde hayranlarından birinin evlilik teklifinde bulunmasıyla 'Anlasana' şarkısını çift için seslendirdi.

        Şarkılarını konserde dinleyicilerle birlikte seslendiren Haluk Levent, sahnede 30'uncu yıl sebebiyle getirilen pastayı keserken; "Nice 30 yıllara" dedi ve programı düzenleyenlere teşekkür etti.

        Fotoğraflar: AA

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