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Haluk Levent sözünü tuttu 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Levent ve hayranları, ara ara yağan yağmura aldırış etmedi. İki saatlik konserinin yarısını seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikayeleri ve sohbetiyle bol kahkahalı konserini adeta mini bir stand-up şova dönüştürdü.

MİNİK EYLÜL'E DANS SÖZÜNÜ TUTTU

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile binlerce kişiye yardım eli uzatan Haluk Levent, sahnesinde müjdeli bir haberi sevenleriyle paylaştı.

Kanseri yenen minik hayranı Eylül'ü sahnesinde ağırlayan Levent, "Ona, 'Kanseri yendiğin gün seninle dans edeceğim' dedim ve yendi, yendi, yendi!" dedikten sonra sözünü tuttu.

Kuruçeşme Açıkhava, minik Eylül'ün mutluluğunu alkışlarıyla paylaşırken, ikili, "Çemberimde Gül Oya" şarkısında dans etti.

Haluk Levent binlerce kişiyle birlikte söylediği şarkılarına Özgür Can Çoban'ın türküleriyle ara verdi. "Türkiye'nin en güzel seslerinden..." sözleriyle davet ettiği Türk halk müziğinin özgün sesi Özgür Can Çoban ile "Ahirim Sensin", "Selanik Türküsü" ve "Bahça Duvarından Aştım" türkülerinde buluşan şarkıcı, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.