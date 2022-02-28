Haluk Levent'ten 'estetik' itirafı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Haluk Levent'ten 'estetik' itirafı: Kalçamı yaptırırım!
ABONE OL

Haluk Levent'ten 'estetik' itirafı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, önceki gün katıldığı bir açılışta samimi açıklamalarda bulundu. Levent, gazetecilerin "Bugüne kadar estetik yaptırdınız mı?" sorusuna verdiği yanıtla güldürdü

Haluk Levent'ten 'estetik' itirafı: Kalçamı yaptırırım!
Haluk Levent'ten 'estetik' itirafı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Haluk Levent ve Ömür Gedik, önceki gün Suadiye'deki bir açılışa gitti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Levent, "Bugüne kadar estetik yaptırdınız mı?" sorusuna gülümseyerek "Estetikli halim buysa estetiksiz halimi düşünemiyorum!" yanıtını verdi.

53 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Estetik yaptırsam kalçama yaptırırım!" sözleriyle güldürdü.

"5 TIR YOLA ÇIKACAK"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri harekat başlatmıştı. AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent konuyla ilgili de konuştu.

AFAD ile ortaklaşa yardım çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Levent, yakın zamanda 5 TIR'ın yola çıkacağını belirtti.

"SAVAŞI DURDUR!"

Geçtiğimiz aylarda Rus Kızılordu Korosu ile sahneye çıkan Haluk Levent, muhabirlerin, "Putin'e seslenseydiniz ne derdiniz?" sorusuna ise "Beni dinlemez ama yine de sesleniyorum; savaşı durdur!" yanıtını verdi.

Ömür Gedik de dernek olarak savaştan etkilenen hayvanlar için de mama yardımı yapmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Halil Sezai adliyede! ‘Gerektiği gibi dövemedim!’ demişti... - Magazin Haberleri
MAGAZİN Halil Sezai adliyede! ‘Gerektiği gibi dövemedim!’ demişti. ...
Deniz Çakır sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! - Günün Magazin Haberleri
MAGAZİN Yeni sevgilisiyle çiçekçi aradı
Son dakika: Ünlü oyuncu Utku Ateş'e büyük şok! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü oyuncuya büyük şok!
Buse Varol ile Alişan barıştı
MAGAZİN Barıştılar!
Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı
MAGAZİN Tarkan'dan 'Yaşar Kemal' paylaşımı
Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'ya: İyi ki beni seçtin
MAGAZİN 'İyi ki beni seçtin'
Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı
MAGAZİN Koronavirüse yakalandı
Begüm Kütük: Çocuğum olursa mutluluktan tepineceğim!
MAGAZİN 'Çocuğum olursa mutluluktan tepineceğim!'
Arda Kural kimdir, kaç yaşında, ve aslen nereli? Arda Kural kiminle evlendi ve eski eşi kim?
MAGAZİN Arda Kural kimdir?
Yıldız Asyalı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yıldız Asyalı evli mi ve eşi kim?
MAGAZİN Yıldız Asyalı kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.