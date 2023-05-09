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Haluk Levent'ten 100 depremzede öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent, ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde üniversite eğitimi yarıda kalan öğrenciler için Bremen'deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştü. Levent, "Görüşme muazzam sonuçlandı. Deprem bölgesinde eğitimleri yarım kalan 100 üniversite öğrencisini tam burslu olarak kabul etme kararı aldılar" açıklamasında bulunarak başvuruları yakın bir zamanda açıklayacaklarını ifade etti

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  • Haluk Levent'ten 100 depremzede öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs - Magazin haberleri

    11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile depremzedelerin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, afetzedeler için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 
  • Haluk Levent'ten 100 depremzede öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs - Magazin haberleri

    Haluk Levent, bu kez ülkemizi yasa boğan yıkıcı depremler nedeniyle üniversite eğitimi yarıda kalan öğrenciler için harekete geçti.
  • Haluk Levent'ten 100 depremzede öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs - Magazin haberleri

    Haluk Levent, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Almanya Bremen'deki Constructor Üniversitesi Başkanı Serg Bell ile görüştüğünü açıkladı. 
  • Haluk Levent'ten 100 depremzede öğrenciye Constructor Üniversitesi'nde burs - Magazin haberleri

    "BAŞVURULARI YAKINDA AÇACAĞIZ"

    Haluk Levent, "Görüşme muazzam sonuçlandı. Deprem bölgesinde eğitimleri yarım kalan 100 üniversite öğrencisini tam burslu olarak kabul etme kararı aldılar. Konaklamalar da dâhil. Başvuruları yakında açacağız" ifadelerini kullandı. 

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