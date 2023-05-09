11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile depremzedelerin yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, afetzedeler için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.