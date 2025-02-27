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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti | Dış Haberler

        Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etti

        Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında bırakması gereken 33 esirden son 4'ünün cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Bunu karşılığında 641 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 03:00 Güncelleme: 27.02.2025 - 03:03
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        Hamas 4 İsrailli esirin cenazesini teslim etti
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        Yediot Ahronot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrailli 4 esirin cenazeleri Gazze Şeridi'ne geçen Kızılhaç ekiplerine törensiz teslim edildi.

        Hamas, teslim ettiği cenazelerin Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur'a ait olduğunu duyurmuştu.

        641 FİLİSTİNLİ ESİR ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

        İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle eşzamanlı olarak İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı ve söz konusu 4 İsrailli esirin cenazesinin karşılığında bırakacağı 641 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.

        Filistinli esirler serbest bırakılmaya başlandı
        Filistinli esirler serbest bırakılmaya başlandı

        İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

        Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

        İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

        Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

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        #Hamas
        #israil
        #esir takası
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