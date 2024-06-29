Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hamas: Gazze'de ateşkes müzakerelerinde yeni bir gelişme yok | Dış Haberler

        Hamas: Gazze'de ateşkes müzakerelerinde yeni bir gelişme yok

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmaya varmamak için direttiğini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmeye yanaşmadığını söyledi. Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını ancak Washington'ın, ateşkese varılmamasının sorumluluğunu Hamas'a yüklemeye çalıştığını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:43 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ateşkes müzakerelerinde yeni bir gelişme yok"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır devam eden saldırıların sona ermesi için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme olmadığını bildirdi.

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, İsrail'le yürütülen müzakereler, Gazze'de yaşanan trajedi ve ABD'nin inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili açıklamada bulundu ve uluslararası topluma çağrı yaptı.

        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı
        BM dünyaya Gazze'deki durumu hatırlattı Haberi Görüntüle

        "Gazze saldırılarının durması için yürütülen müzakerelerde yeni bir gelişme yok. ABD yönetiminin bahsettiği ise (müzakerelerle ilgili açıklamalar) Hamas'a, İsrail'in önerisini hiç bir düzenleme olmaksızın kabul ettirmek için yapılan baskıların bir parçası. Biz Hamas olarak, kalıcı ateşkes, askerlerin Gazze'den çekilmesi ve gerçek bir esir takasını içeren her türlü öneriye olumlu yaklaşmaya hazırız." diyen Hamdan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, halen anlaşmaya varmamak için direttiğini ve Hamas'ın taleplerini kabul etmeye yanaşmadığını söyledi.

        REKLAM

        Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu öneriyi memnuniyetle karşılamalarına rağmen, ABD'nin, ateşkese varılmamasının sorumluluğunu Hamas'a yüklemeye çalışan tavrını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

        "GAZZE'DEKİ DURUM TRAJİK"

        İsrail'in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze'de temel ihtiyaç maddelerine erişimin olmadığına ve halkın açlıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Hamdan, "Gazze'deki durum trajik. Aç bırakma siyaseti İsrail'in sivillere karşı kullandığı en vahşi savaş yöntemlerinden biri ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca da savaş suçu sayılıyor. İsrail, yardım girişlerine engel olarak halkı topyekun cezalandırıyor." diye konuştu.

        ABD yönetiminin Gazze sahiline inşa ettiği yüzer iskeleyle ilgili de konuşan Hamdan, bunun, Filistin halkının kanının dökülmesi, aç bırakılması ve ablukaya alınmasına ortak olan ABD'nin kendi imajını kurtarmak için kullandığı siyasi bir propaganda olduğunu dile getirdi.

        Hamdan, yüzer iskelenin, gıda sorununu çözmediğini bilakis iskelenin varlığında kıtlık seviyesinin daha da yükseldiğini ifade etti.

        ABD'nin, Gazze'deki trajik insani durumdan siyasi, ahlaki ve insani açıdan doğrudan sorumlu olduğunu söyleyen Hamdan, uluslararası toplumdan, sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hamas
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de orman yangını
        İzmir'de orman yangını
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Arda Güler'e özel tablo!
        Arda Güler'e özel tablo!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!