Hamas geçici ateşkesin 6. gününde 10 rehineyi salıverdi

Gazze'deki geçici ateşkesin 6. gününde Hamas 10 rehineyi serbest bıraktı, İsrail'in de 30 Filistinli'yi bırakması bekleniyor...

"İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze halkı, dünyanın gözleri önünde büyük bir insani felaket yaşıyor” ifadelerini kullanarak, Refah Sınır Kapısı’nın insani yardımların ulaştırılması konusunda yeterli kapasiteye sahip olmadığını aktardı.

HAMAS 2 RUS REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI

Hamas, Rusya'nın talebi üzerine 2 Rus kadın rehineyi serbest bıraktı.

İSRAİL 2 ESİRİN BIRAKILDIĞINI DOĞRULADI

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Rusya-İsrail çifte vatandaşı 2 esirin Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden verilen bilgiye göre 2 İsralli esirin Kızılhaç'a teslim edildiği ve İsrail'e doğru yolda olduğu ifade edildi.

Serbest bırakılan iki kişinin bu akşam Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin dışında olduğu aktarıldı.

Hamas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına karşılık 2 Rus vatandaşının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Hamas'tan yapılan son açıklamada da, "2 Rus vatandaşının Kızılhaç'a teslim edildiği ve kendilerini karşılayacak Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine doğru yolda olduğu" aktarıldı.

Hamas, 26 Kasım'da da yine Putin'in çabalarına karşılık Rus vatandaşlığı da bulunan bir İsrailli esiri serbest bırakmıştı.

İsrail basını söz konusu esirlerin Rusya vatandaşlığı bulunan 2 İsrailli olduğunu yazmıştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında, bugün Gazze Şeridi'nden İsrailli 10 kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 30 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması bekleniyor.