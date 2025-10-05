Hamas: İsrail, Filistinlileri "tehcir" etmeye çalışıyor

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da her geçen gün biraz daha fazla toprak gasbederek yerleşim birimlerini genişletiyor ve Filistin kentlerinin coğrafi bağını koparıp onları kantonlara çeviriyor.

Hamas yöneticilerinden Merdavi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in uyguladığı "daha fazla Filistin toprağını gasbetme" politikası çerçevesinde Batı Şeria'daki yerleşimlerin benzeri görülmemiş şekilde arttığını dile getirdi.

Yerleşimlerin amacının, "Batı Şeria'nın ilhakı ve Filistinlilerin tehcir edilmesi" olduğunu vurgulayan Merdavi, yerleşimlere ek olarak Batı Şeria'da baskınlar, saldırılar, gözaltılarda da artış yaşandığını ve bununla da direniş ruhunun çökertilmeye çalışıldığını aktardı.

Merdavi, "Bu suçlar, tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları açıkça ihlal eden, toprakları yerli halktan arındırmayı amaçlayan apartheid politikasını temsil etmektedir." ifadesini kullandı.

Hamaslı yetkili Merdavi, Filistin halkının, tüm saldırılara ve yerleşimlerin genişletilmesine karşı direneceğini dile getirdi.

FKÖ'ye bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrailli yerleşimcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 114 kaçak yerleşim kurduğunu söylemişti.