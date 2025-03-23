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        Haberler Dünya Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşi, İsrail saldırısında öldü | Dış Haberler

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşi, İsrail saldırısında öldü

        Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Berdevil ve eşi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 09:20 Güncelleme: 23.03.2025 - 09:20
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi İsrail saldırısında öldü
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

        Hamas'ın sosyal medya platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, aynı zamanda Filistin Yasama Meclisi Üyesi olan Berdevil ve eşinin, Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde bulunan çadırında teheccüd namazı kıldığı sırada İsrail tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        Berdevil'in, eşinin ve tüm Filistinli şehitlerin kanının kurtuluş ve dönüş mücadelesinin yakıtı olacağı, İsrail'in Filistinlilerin kararlılığını ve azmini etkilemeyeceği vurgulanan açıklamada, işgal bitene kadar her şehit düştüğünde direniş ateşinin daha da parlak yanacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Berdevil ve eşine Allah'tan rahmet, ailelerine, sevdiklerine ve Filistin halkına sabır dileğinde bulunuldu.

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