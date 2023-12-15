Hamas'tan Kudüs'e roket saldırısı İsrail saldırılarına karşılık olarak Gazze'den atılan roketlerden biri işgal altındaki Kudüs'ün batısında Beyt Şemes'te açık bir alana düştü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının İsrail saldırılarına karşılık attığı roketler, Kudüs semalarında görüntülendi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin öldürülmesine karşılık işgal altındaki Kudüs'e roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

CAN KAYBI YOK

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde de bir roketin Kudüs'ün batısında Beyt Şemes semtine isabet ettiği ancak can kaybının olmadığı kaydedildi.

Kudüs'te siren seslerinin çaldığı sırada Mescid-i Aksa'ya bitişik Burak Duvarı'ndaki (Ağlama Duvarı) onlarca İsraillinin panik içinde kaçıştığı görüntülerin yayımlandığı haberde, bölgenin boşaltıldığı bilgisi verildi.

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KUDÜS'TE BİR BUÇUK AY ARADAN SONRA SİRENLER ÇALDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise Kudüs'te bir buçuk ay aradan sonra sirenlerin çaldığını aktardı.

Beyt Şemes'te açık bir alana roket düştüğü ancak olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilen haberde, Beyt Şemes yakınında yol kenarına isabet eden şarapnel parçası sonucu enerji hattının zarar gördüğü ve bölgede elektriğin kesildiği bildirildi.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinden siren sesleri duyulurken, atılan bazı roketlerin ise İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.