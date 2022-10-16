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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

8 yıllık evliliğini geçtiğimiz Mart ayında noktalayan Selen Görgüzel sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Son olarak kırmızı saten elbiseli pozunu paylaşan Görgüzel'in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in iddialı Instagram pozları...

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  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

    Selen Görgüzel sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

    Görgüzel, ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıl sürev evliliğini geçtiğimiz Mart ayında noktaladı.
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

    Boşanma sonrası açıklamalarıyla gündeme gelen Görgüzel bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

    43 yaşındaki ünlü isim son olarak kırmızı satne elbisesi ile poz verdi.
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

    Görgüzel'in pozuna beğeni ve yorum yağdı.
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

    İşte, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in iddialı Instagram paylaşımları...
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!
  • Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in saten elbiseli pozu beğeni yağmuruna tutuldu!

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