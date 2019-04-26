Hamdi Alkan: Selen'in her daim yanındayım

Giriş: 26.04.2019 - 08:52 | Güncelleme:  

"İmdat" şarkısıyla büyük çıkış yapan Selen Görgüzel, önceki akşam sahneye çıktı. Görgüzel, bu özel sahnede iki ayrı kostüm giydi. Selen Görgüzel, ünlü modacı Barış Avcı imzalı derin sırt dekolteli siyah kostümüyle sahne tarzındaki iddiasını ortaya koydu

  • 1Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Türkiye'nin pop assolisti olarak işaret edilen Selen Görgüzel'in sadece yakın dostlarından oluşan iş sosyete ve cemiyet hayatından 100 kişinin davetli olduğu "İmdat" şarkısının ilk konserinde sahne performansıyla büyüledi. Görgüzel, bu özel sahnede iki ayrı kostüm giydi.

  • 2Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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    Selen Görgüzel, ünlü modacı Barış Avcı imzalı derin sırt dekolteli siyah kostümüyle sahne tarzındaki iddiasını ortaya koydu.

  • 3Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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    Basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel, teşekkürlerini, "Öncelikle "İmdat" şarkısının sözleri için Şehrazat'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Başından beri yanımda olan eşim Hamdi Alkan'a da çok teşekkür ediyorum" sözleriyle iletti.

  • 4Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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    Selen Görgüzel'in kızı İlknaz, "Çocukluktan beri annemin sesiyle büyüdüm, sesinin güzelliğine bu yaşıma kadar şahit oldum. Şimdi artık herkesin bu özel kadınla ve bu özel sesle tanışması beni mutlu edecek" sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

  • 5Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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    Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan ise "Selen'in her daim yanındayım, ben sesinin güzelliğini biliyorum ama ilk defa profesyonel bir sahnede dinleyeceğim. Ben de onun kadar heyecanlıyım" dedi.

  • 6Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 7Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 8Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 9Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 10Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 11Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 12Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 13Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 14Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 15Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 16Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 17Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 18Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 19Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 20Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 21Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 22Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 23Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 24Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 25Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 26Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 27Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 28Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 29Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 30Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 31Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 32Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 33Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 34Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 35Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 36Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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  • 37Hamdi Alkan: Selen Görgüzel'in her daim yanındayım - Magazin haberleri
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