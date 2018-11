Doğum sırasında oluşan kalça çıkığı nedeniyle, neredeyse çocukluğunu yürüyemeden geçiren ve 46 yaşından sonra 11 kez protez ameliyatı olduğu halde sağlığına kavuşamayan 52 yaşındaki Hamide Yay, şifayı 12. ameliyatla buldu.

Doğumu sırasında bacaklarından çekilmesi nedeniyle kalça çıkığı oluşan Yay'ın, bu hastalığı yürüme çağına gelene kadar fark edilemedi.

Yay'a, 6 yaşına geldiği halde yürüyememesi nedeniyle götürüldüğü hastanede, kalça çıkığı teşhisi konuldu. Sağlık sorunu nedeniyle ağrılarla dolu bir hayat yaşamak zorunda kalan Yay, 46 yaşına geldiğinde yürüyemez hale geldi.

Bunun üzerine bir üniversite hastanesine başvuran Yay'a, protez takılmasına karar verildi. Takılan proteze rağmen ameliyatların ardından tekrar aynı sorunu yaşayan Yay'a, 11 kez protez düzeltme ameliyatı yapıldı.

Bu süreler içerisinde artık yatağa bağımlı hale gelen ve çocuklarının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyen Yay, psikolojik sorunlar da yaşamaya başladı.

Her şeyden ümidini kestiği sırada yakınlarının araştırmaları sayesinde Sağlık Bilimlerin Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Cemil Ertürk'e ulaşan Yay, burada gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 3 yıl önce 12. kez ameliyat masasına yatan Yay, şimdi kimsenin desteği olmadan yürüyebilmenin sevinciyle hayatını sürdürüyor.

"BEN BUGÜNLERİ GÖREMEYECEĞİMİ ZANNETMİŞTİM"

Yaşamını zorluklarla sürdürmesine neden olan hastalığından kurtulma sürecini anlatan Yay, "Doğum sırasında ters durduğum için ebe, doğum sırasında iki kalçamı da çıkartıyor. Yürüme çağıma kadar annemler fark etmemişler durumu. İstanbul doğumluyum ama bir hastaneye getirmemişler beni. 6 yaşına gelince artık hastane süreçleri başlamış. 6 yaşından 8 yaşına kadar hastanede kaldım ama hiçbir düzelme olmadı." diye konuştu.

"Hayatımı ağrılarla yaşadım" diyen Yay, 46 yaşına geldiğinde artık hiç yürüyememeye başladığını, bu döneme kadar günlük hayatını sürdürmek için sürekli birilerinden destek almak zorunda olduğunu aktardı.

Yay, 46 yaşında yatağa bağımlı hale gelmesinin ardından ameliyat sürecinin başlandığını, kendisine kalça protezi takılmak üzere operasyon geçirdiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Ancak her ameliyattan sonra kalçam yeniden çıktı. Her çıkıklık sonrasında yeniden ameliyat edildim ve Doç. Dr. Ertürk hocama ulaşana kadar toplam 11 ameliyat geçirmiş oldum. Ameliyatlar sonucunda da hiçbir düzelme olmadı. Her defasında kusur bizde bulundu. O süreçte psikolojim çok bozuldu. Artık çocuklarım Cemil Hoca'ya ulaştılar. Benim hiç ümidim kalmamıştı, 'Getirmeyin, bırakın artık.' demiştim. Kimseyle konuşmak dahi istemiyordum. Allah razı olsun doktorlarımdan şu an sağlığıma kavuştum. Çok şükür, ben bugünleri göremeyeceğimi zannetmiştim. Şimdi yemeğimi, günlük işlerimi, ibadetimi yapabiliyorum. Torunumu servisten alabiliyorum artık. Çok perişan bir haldeydim. Allah devletimizden, hocalarımızdan razı olsun."

Yay'ın kızı Burcu Çerçi de bu süreçte annesinin hep bir ümitsizlik içerisinde olduğunu belirterek, "Artık o hastaneden ümidimizi kesmiştik. 'Artık yapabildiğimizden fazlası yok.' denilmişti ama hasta hala yürüyemiyordu. Artık tuvalete dahi gidemiyordu. Bunlar bu kadar genç yaştaki bir hasta için çok zorlu şeyler. Sonrasında Cemil Hoca ve Adem Şahin hocamızı duyduk ve buraya geldik. Bütün işlemlere çok fazla özen göstererek güzel bir ameliyat olmasını sağladılar. Ameliyat sonrası da öyle. Hiçbir hastanede doktorun yatağa aldığını görmemiştim buraya gelene kadar. İkisinden de çok memnunuz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN HASTAMIZIN YÜZÜ GÜLÜYOR"

Doç. Dr. Cemil Ertürk de hastanın her iki kalçasında bulunan çıkık ve kireçlenme nedeniyle protez ameliyatı olduğunu, sağ kalçasındaki protezden herhangi bir sorun yaşamamışken, sol kalçadaki protezin her seferinde çıktığını ve defalarca revizyon ameliyatı geçirdiğini dile getirdi.

Bu durumun hasta için, günlük aktivitelerini oldukça kısıtlamakla birlikte, yürümesi ve oturmasını imkansız hale getirdiğini anlatan Ertürk, bunun hastada oldukça büyük üzüntü ve depresyona sebep olduğunu belirtti.

Ertürk, hastanın son kez hastanelerinde ameliyat olmayı istediğini kaydederek, "Biz hastanın ameliyatının çok zor geçeceğini tahmin ederek, gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Grafileri ayrıntılı bir şekilde inceledik. Hastanın en son ameliyatında teknolojik, pahalı ve kompleks bir protez kullanılmıştı. Bu protez kalçanın tekrar çıkmasını engelleyecek şekilde protezin başını yuvaya sabitleyen bir sisteme sahipti. Ancak yine de yeterli olmamış ve kalça tekrar çıkmıştı. Biz ise ameliyatta çok daha basit bir protez kullandık. Operasyonda sadece kalça çıkığı ameliyatlarında kullandığımız temel ortopedik prensipleri uyguladık. Protezin başı ile kalça kemiği yuvasını aynı hiza ve eksende olacak şekilde ayarladık. Çok şükür Allah yardım etti ve ameliyat başarılı geçti. Hastanın kalçası 3 yıldan bu yana hiç çıkmadı. Şu an hastamızın yüzü gülüyor." şeklinde konuştu.

