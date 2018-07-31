Diyarbakır’da hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddia edildi. En mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan kadının babası, durumu Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi.
İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 28 yaşındaki hamile E.E.’nin, önceki gün gece saatlerinde doğum sancısı başladı. Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.E., durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne nakledildi. Doğum sancıları gittikçe artan E.E., hastaneye kaldırıldığında direkt doğumhaneye alınarak doğum süreci başlatıldı. Doğumhaneye giren E.E. için zor zamanlar bundan sonra başladı. İddiaya göre doğum sancısı çeken ve ağrıdan çığlık atan E.E., saat 24.00’ten sabaha karşı 06.00’a kadar doğumhanede kaldı. Doğuma giren ebe ve hemşirelerin E.E.’yi hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra darp ettiği ileri sürüldü. En mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan E.E.’nin babası Sedat Cantürk, kızına uygulanan şiddete göz yummayarak durumu Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi. Cantürk, kızıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek kızına darp raporu aldı.
"ŞİKAYETTE BULUNDUM"
Kızına yönelik şiddet iddiayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Sedat Cantürk, doğum sancısı çeken kızının iki gün önce gece saat 12.00 sularında Bismil’den Diyarbakır’a ambulansla getirildiğini söyledi. Sedat Cantürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gece geç saatlerde Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldik. Sabaha karşı saat 05.00 sularında, doğum esnasında, kızım doğum masasındayken gebe ve iki hemşire kızıma şiddette bulunup hakaret ettiler. Doğum olmadan önce ve doğumdan sonra kızıma tokat atıp tekme savurup ağza alınmayacak kelimeler söylemişler. Hamile bir kadın doğum yaparken sancılar içerisinde olur, ağrısı olur, bağırır. Burada görevli ebe, bu müdahaleyi yapamıyorsa, hastalara şiddet uygulayıp, bağırıp çağırıp döverek bu görevi yapıyorsa o zaman Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, bu tarz çalışanları burada barındırmamalı. Bugün benim kızıma yapılan yarın başka birine yapılır. Sancı sırasında ebe kalkıp buna tokat atıyor, ondan sonra başka bir hemşire de kalkıp tokat çekip tekme atıyor. Bunlar doğumdan önce ve doğumdan sonra oluyor. Ebe ve hemşireler, bu maaşı alıyorsa, bu görevi yapıyorlarsa mutlaka düzgün bir şekilde yapsınlar. Konuyu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdim dilekçeyle, hastane başhekimliğine bildirdim ayrıca karakola gidip şikayette bulundum. İsterim ki yetkililer, bunu yapanları bulsunlar. İşten atılmalarını istemiyorum ama ikaz etsinler. Sağlık görevlileri, daha sakin, daha güzel, ılımlı bir şekilde görev yapmaları gerekir, şiddet uygulamamaları lazım.”
Konuyla ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırıldığını bildirdi.
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