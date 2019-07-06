Otostop çekip bindiği kamyonun şoförünü bıçakla tehdit edip bin 150 lirasını çalan S.T. ve kaçmasına yardımcı olan 2 kişi yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, hamile S.T., Adana’dan Mersin istikametine doğru seyreden B.T. yönetimindeki kamyonu gördü. Kamyonu otostop işareti yaparak durduran S.T. araca bindi. Kamyonun ilerlemeye başlamasından bir süre sonra şoföre parasını bozdurmak istediğini söyleyen kadın, adamın cebinden parayı çıkarmasının ardından bıçak çıkararak şoförü tehdit etti.

Sürücü B.T.'nin elindeki parayı alan kadın, şoföre aracı durdurmasını söyleyip indi. S.T. araçtan inmesinin ardından kendisini takip eden Ferhat K. (31) ve A.G.'nin (17) bulunduğu arabaya binen S.T., hızla olay yerinden kaçtı. Korkuya kapılan şoför B.T. olayın ardından polise haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıları kısa sürede yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve üç ayrı isim bildiriminde bulunup, kendisini C.U. diye tanıtan hamile S.T.'nin yalanını parmak izi ortaya çıkarttı. Her üç şüpheli de polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.