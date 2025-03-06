Hamile kadının ölümünde cinayet şüphesi!
Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da 20 yaşındaki hamile kadın evinin balkonundan düştü. Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı. Olayla ilgili kocası da dahil 3 kişi gözaltına alındı. Komşularının anlattıkları tüyler ürpertti.
Giriş: 06.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:05
Olay, Sakarya'da meydana geldi.
Sakarya'da 20 yaşındaki hamile kadın evinin balkonundan düştü.
Hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.
Olayla ilgili kocası da dahil 3 kişi gözaltına alındı.
Komşularının anlattıkları tüyler ürpertti.
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