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Dünyaca ünlü oyuncu 48 yaşında ikiz bebek bekliyor!

Dünyaca ünlü güzel oyuncu Hilary Swank, Philip Schneider 2018 yılında dünya evine girmişti. Hilary Swank 48 eşi Philip Scneider ise 45 yaşında ilk çocuklarını bekliyorlar.

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  • 48 yaşında ikiz bebek bekliyor! Dünyaca ünlü oyuncu 48 yaşında ikiz bebek bekliyor!

    İKİZ BEBEK BEKLİYORLAR

    Hilary Swank Good Morning America TV programında yaptığı açıklamada, ikiz bebek beklediğini duyurdu.
  • 48 yaşında ikiz bebek bekliyor! Dünyaca ünlü oyuncu 48 yaşında ikiz bebek bekliyor!

    GMA TV SHOW’un da yaptığı açıklamada Swank “Bu benim uzun süredir istediğim bir şeydi. Bir sonraki isteğim anne olmak ve sadece bir tane değil! İki tane, inanamıyorum” sözleriyle duygularını dile getirdi.
  • 48 yaşında ikiz bebek bekliyor! Dünyaca ünlü oyuncu 48 yaşında ikiz bebek bekliyor!

    Açıklamasına devam eden Hilary “Bunu burada açıklıyor ve konuşmak çok hoş” dedi.
  • 48 yaşında ikiz bebek bekliyor! Dünyaca ünlü oyuncu 48 yaşında ikiz bebek bekliyor!

    Daha sonra sağlık durumundan bahseden Hilary “Şu anda gayet iyi hissediyorum” sözlerini dile getirdi.

    Hilary Swank daha önce “Milyonluk Bebek”, “Karateci Kız”, “Özgürlük Yazarları”, “Erkekler Ağlamaz” gibi önemli yapımlarda başrol almıştı.

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