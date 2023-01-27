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Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi

ABD'de yaşayan Bri Blanton, şiddetli ağrılar yaşamaya başladıktan sonra hastaneye götürüldü. Doğum sancısı çektiği belirlenen genç kadın, iki saat sonra bebeğini kucağına aldı. Hiçbir hamilelik belirtisi göstermeyen Blanton, "Bana hamile olduğumu ve doğum yapacağımı söylediklerinde şok geçirdim" dedi

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi
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HABERTURK.COM

ABD'nin Güney Carolina'da yaşayan Bri Blanton, hamile olduğunu doğumdan iki saat önce öğrendi. Karında şişlik, mide bulantısı veya aşerme gibi hamilelik belirtisi yaşamadığı için bebek sahibi olacağını bilmiyordu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, hamile olduğundan hiç şüphelenmeyen Blanton, doğum sancıları başladığı için ağrı duymaya başladı ve annesi Jennifer Blackwell tarafından hastaneye götürüldü. Altını ıslattığını düşünen Blanton'a aslında hamile olduğu ve doğum sancısı çektiği söylendi.

"BEBEK DOĞDUKTAN SONRA SAKİNLEŞMEM DÖRT SAATİMİ ALDI"

Blanton sadece iki saat sonra kızı Oakleigh'i doğurmadan önce anne olma fikrine hızla alışmak zorunda kaldı.

Dadı olarak çalışan Bri, "Erken uyandım ve altımı ıslattığımı sandım. Acıdan iki büklüm olmuştum. Bana hamile olduğumu ve doğum yapacağımı söylediklerinde şok geçirdim. Anneme sürekli "Bu mümkün değil" diyordum. Bebek doğduktan sonra sakinleşmem dört saatimi aldı. Arkadaşlarıma bir bebeğim olduğunu söyledim ve onlar da "ama sen geçen hafta hamile değildin" dediler ve buna inanamadılar.

"HAMİLE OLARAK UYANMIŞ GİBİYDİ"

Anne Blackwell, "Bize göre sanki yatağa girmiş ve hamile olarak uyanmış gibiydi. Sekiz aylık hamileyken bikiniyle geziyordu ve karnında hiçbir şişlik yoktu hatta hamilelik testi negatif çıkmıştı. Hamile olduğuna dair bir fikrimiz yoktu; ama Oakleigh bir lütuf. Bri'nin anne olmasını izlemek gerçekten çok güzel" dedi.

Blackwell, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bri, hamile olduğundan habersiz aktif yaşam tarzına, ata binmeye, balık tutmaya ve avlanmaya devam etti. Balo elbisesini dört ay önce almıştık ve üzerine tam oturmuştu. Balo günü de tam oturuyordu ama beş aylık hamileydi.

Oakleigh bebek şimdi dört aylık. Anne Jennifer, kızının harika bir anneye dönüştüğünü söyleyerek, "O tartışmasız en iyi anne" dedi.

Haberin görseli Bri Blanton'ın Facebook hesabından alınmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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